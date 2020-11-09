بايدن رئيسا.. الأمم المتحدة تهنئ وتطلب التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريس، الإثنين، الرئيس الأمريكي المنتخب جوبايدن، بمناسبة فوزه في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال جويتريس إن "شراكة الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة ركيزة أساسية للتعاون الدولي".



وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات.

فيما دفع ترامب في اتجاه وقف عمليات فرز الأصوات، ملمحا إلى وجود شبهات تزوير في نتائج بعض الولايات.

ووفق النتائج غير النهائية، فقد فاز ترامب بـ(23) ولاية جمع خلالها (214) صوتا من المجمع الانتخابي:



ومساء السبت الماضي، أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 290 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد فوزه بولايتي بنسلفانيا ونيفادا.



وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن أصبح ضامنًا لـ 290 صوتًا في المجمع الانتخابي بعد تقدمه بفارق كبير على ترامب في أصوات ولاية نيفادا.

الأمر الذي يعني أن بايدن يضمن النصاب اللازم لانتخاب أي مرشح رئاسي في المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.

وبعد مآسٍ عائلية ومحاولتين خائبتين للوصول إلى الرئاسة الأمريكية وحملة انتخابية طغى عليها وباء كورونا، نجح بايدن المخضرم في السياسة (77 عاما) في إقناع الأمريكيين بأنه شخصية توحد الصفوف في مواجهة دونالد ترامب الذي أثار انقساما في المجتمع.



وفي تصريح سابق له، قال بايدن: "يمكننا طي صفحة السياسة القاتمة والغاضبة التي سادت في السنوات الأربع الماضية، آن الأوان لجمع البلاد والالتقاء مجددا كأمة. لكن لا يمكنني القيام بذلك من دونكم".