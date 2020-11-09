نزاع قره باغ.. أرمينيا تفقد السيطرة على ثاني أكبر المدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن إقليم ناغورني قره باغ،الإثنين، أن المقاتلين الأرمن فقدوا السيطرة على ثاني أكبر مدينة في الجيب.

وقال فهرام بوغوسيان، المتحدث باسم زعيم الإقليم، في بيان على صفحته الرسمية في فيسبوك: "مدينة شوشي لم تعد تحت سيطرتنا. يجب أن نتماسك لأن العدو على مقربة من ستيباناكيرت العاصمة".

وأضاف أن قوات أذربيجان تضيق الخناق على العاصمة ستيباناكيرت.

واحتفل الناس في شوارع العاصمة الأذربيجانية باكو، الأحد، عندما أعلن الرئيس إلهام علييف سيطرة قوات بلاده على شوشا، ثاني أكبر مدينة في ناغورني قره باغ، في حين نفى مسؤولو أرمينيا صحة ذلك.

وارتفع عدد قتلى المرتزقة الموالين لتركيا في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، إلى 217 مسلحا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مؤخرا، إنه وثق مقتل ما لا يقل عن 29 إرهابيا من المرتزقة الأتراك في المعارك إلى جانب القوات الأذرية في حربها ضد أرمينيا بإقليم قره باغ.

وأوائل الشهر الجاري، أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، أنه لا ينوي شنّ هجوم عسكري على أرمينيا التي تخوض نزاعا مع باكو بشأن إقليم ناغورني قره باغ.

يأتي ذلك غداة تأكيد روسيا استعدادها لدعم يريفان في حال طالت المعارك الأراضي الأرمينية.

واليوم، أعلن مصدر عسكري روسي أن مروحية تابعة للقوات الروسية أُسقطت في أراضي أرمينيا.

وقال المصدر: "يفترض أن المروحية الروسية أسقطت من اتجاه ناخيتشيفان. على أراضي أرمينيا".

وقال بيان للرئاسة الأذرية إن علييف يؤكد أن بلاده تجري عمليات عسكرية على أراضيها ولا تعتزم القيام بمثل هذه العمليات على الأراضي الأرمينية.

وطلب وزير الخارجية الأرميني نيكول باشينيان، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء مشاورات "عاجلة" حول احتمال تقديم مساعدة أمنية ليريفان، مستندا إلى معاهدة الأمن الجماعي التي تربط البلدين.