بوريل: الاتحاد الأوروبي عرض دعم جهود الحوار بإثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل إنه أجرى محادثات بشأن آخر التطورات ودعم جهود الحوار السياسي في إثيوبيا.

وكشف بوريل، في بيان له اليوم الإثنين، أنه أجرى خلال الأيام الماضية، محادثات لدعم جهود استعادة السلام والحوار السياسي في إثيوبيا.

وأضاف: أجريت محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ونقلت قلق الاتحاد الأوروبي بشأن المخاطر التي تهدد سلامة البلاد واستقرار المنطقة الأوسع في حالة استمرار الوضع الحالي.

وأوضح أنه عرض دعم الاتحاد الأوروبي لأي عمل يساهم في تهدئة التوترات والعودة إلى الحوار وتأمين سيادة القانون في جميع أنحاء إثيوبيا.

ولفت المسؤول الأوروبي الأبرز ، في بيانه الى أنه أجرى أيضا محادثات، مع كل من رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بصفته رئيس الهيئة الحكومية الدولية للتنمية لدول شرق الإريقيا (إيجاد)، مضيفا: خلال هذه المحادثات جددت لهم دعم الاتحاد الأوروبي لأية مبادرة من الإيجاد والاتحاد الأفريقي لمعالجة الوضع.

وأضاف قد أجريت مشاورات إضافية مع شركاء آخرين في المنطقة الأوسع وستستمر ، مؤكدا على أنه لايزال الاستقرار في المنطقة يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق الإثنين، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده لا تنزلق إلى الفوضى بسبب عملية عسكرية شنتها الحكومة الاتحادية في منطقة تجراي الشمالية، وذلك وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وأضاف آبي أحمد، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر" أن "إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبروا عن قلقهم.. المخاوف من انزلاق البلاد إلى الفوضى لا أساس لها وتأتي نتيجة لعدم فهم أوضاعنا".

وأضاف: "عمليتنا تهدف إلى فرض سيادة القانون وضمان السلام والاستقرار بشكل نهائي من خلال تقديم مرتكبي عدم الاستقرار إلى العدالة".

والأربعاء الماضي، أصدرت الحكومة الإثيوبية توجيهاتها لقوات الدفاع للتدخل لحماية البلاد ضد جبهة تحرير تجراي بإقليم تجراي شمالي البلاد.

والشهر الماضي أكد الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون أفضل شريك لأفريقيا بشكل عام وإثيوبيا بشكل خاص، قائلا إن "أمن وازدهار إثيوبيا أمر مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

