شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر.. ويعلن تعيين كريستوفر ميلر وزيرًا جديدًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت قناة العربية في خبر عاجل لها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال وزير الدفاع مارك إسبر.



وقال وسائل اعلام بأن ترامب اعلن تعيين كريستوفر ميلر وزيرًا جديدًا للدفاع

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