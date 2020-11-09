شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء الإثيوبي يُعين 6 مسؤولين حكوميين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أصدر قرارات بتعيين 6 مسؤولين حكوميين جدد، في وظائف رفيعة المستوى.

وأضافت، أنه تم تعيين كل من: نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس أركان الجيش، والمفوض للشرطة الفيدرالية، واسماؤهم كالتالي: 1. ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. 2 – الجنرال برهانو جولا، رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية. 3 – اللفتنانت جنرال أبيباو تاديسي، نائب رئيس الأركان لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية. 4 – تميسجين تيرونه، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. 5. ديميلاش جبريمايشيل، المفوض العام للجنة الشرطة الاتحادية. 6. جيدو أندارجاتشو، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء.

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