مقتل وإصابة 7 من الحشد الشعبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت الشرطة العراقية أمس أن اثنين من عناصر الحشد الشعبي قتلا، وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في إحدى مناطق مدينة كركوك (250 كلم شمال بغداد). وقالت مصادر في شرطة محافظة كركوك إن ذلك جاء بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة كانت تقلهم في قضاء طوز خرماتو غرب مدينة كركوك. وتخوض القوات العراقية عمليات عسكرية لملاحقة فلول داعش في المناطق الجبلية المحيطة بمحافظة كركوك والمحافظات المجاورة بهدف الحد من نشاط تنظيم داعش. وتخوض القوات العراقية عمليات عسكرية لملاحقة فلول داعش في المناطق الجبلية المحيطة بمحافظة كركوك والمحافظات المجاورة بهدف الحد من نشاط تنظيم داعش.

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