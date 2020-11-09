وزير الطاقة الإيراني إلى الدوحة

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وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أن الوزير سيبحث مع المسؤولين في قطر سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن تسليم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثا عن تعزيز العلاقات بين الدوحة وطهران، وصل وزير الطاقة الإيراني رئيس لجنة التعاون المشتركة بين البلدين رضا أردكانيان أمس إلى الدوحة.وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أن الوزير سيبحث مع المسؤولين في قطر سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن تسليم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني.

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