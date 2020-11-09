هل يعود ترمب لرئاسة أمريكا في 2024؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مجلة «نيويورك بوست» الأمريكية إن 5 مرشحين محتملين سيمثل أحدهم الجمهوريين في الانتخابات المقبلة 2024، أبرزهم ترمب نفسه.

وأكدت أنها لن تكون سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، فالرئيس الأمريكي الثاني والعشرون غروفر كليفلاند فاز بالمنصب فترتين غير متتاليتين من عام 1885 إلى عام 1889 ثم مرة أخرى من عام 1893 إلى عام 1897.

وقال شون سبايسر، السكرتير الصحفي السابق لترمب إن الأخير سيكون المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية لعام 2024، مشيرا إلى أن لديه «قاعدة صلبة» بين الناخبين، وفي حال لم يقرر ترشيح نفسه، فإن الفرصة ستكون متاحة أمام ولديه دونالد جونيور، أو إيفكانا ترمب، إذ إن الاثنين قد دخلا معترك السباق الرئاسي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

هالي تتصدر

وتتصدر مندوبة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هالي، البالغة من العمر حاليا 48 عاما، قائمة المرشحين، وتتمتع بشخصية قوية، خاصة وأنها كانت أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية ساوث كارولينا في عام 2011.

ويعزز حظوطها، أنها ستحظى بدعم الملياردير الجمهوري والمتبرع الضخم رونالد لاودر، الذي كرمها العام الماضي بجائزة في المؤتمر اليهودي العالمي، حيث يشغل منصب الرئيس.

وقال لها في حفل التكريم «لن تكوني قادرة على مزيد من الراحة لأننا نتوقع منك أشياء أعظم»، واصفا إياها بأنها قد تكون»أكثر امرأة شجاعة في أمريكا».

براعة سانتيس

وسيكون حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، على قائمة المرشحين الجمهوريين، فهو في المصطلح السياسي لا يزال شابا إذ يبلغ من العمر 42 عاما، ويقول بعض أنصاره إنه تمكن بالنجاة بولايته فلوريدا من عواقب جائحة كورونا مقارنة بما حدث بولاية نيويورك التي يقل عدد سكانها عن ولاية فلوريدا، فالأخيرة شهدت عدد وفيات أقل ولم يتأثر اقتصادها كثيرا بإجراءات الإغلاق، وتعد براعته في إدارة الأزمة أكبر الحوافز لترشيحه.

ويعد السيناتور في مجلس الشيوخ، تيد كروز، الأوفر حظا، بعد أن جاء في المركز الثاني في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بعد دونالد ترمب.

ومن المرشحين، المذيع البارز في قناة فوكس الإخبارية، تاكر كارلسون، وذلك لما يتمتع به من شعبية في أوساط أنصار الحزب الجمهوري.