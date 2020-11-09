سيدة أمريكا الأولى.. معلمة إنجليزية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - • اسمها بالكامل جيل تريسي جاكوبس بايدن. • من مواليد 3 يونيو 1951، وتبلغ من العمر 69 عاما. • شغلت منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017. • شغلت منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017. • ولدت في بلدية هامنتون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ونشأت في منطقة ويلو جروف بمقاطعة مونتجومري بولاية بنسلفانيا. • تخرجت جيل بدرجة البكالوريوس في الآداب من جامعة ديلاوير، عام 1975. • تزوجت جو بايدن عام 1977 وأنجبا ابنتهما الوحيدة «آشلي». • عملت جيل بين عامي 1993 و2008 في تدريس اللغة الإنجليزية. • أسست جيل منظمة بايدن غير الربحية لصحة الثدي، ويعرف عنها نشاطها في العمل الحقوقي والإنساني.

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