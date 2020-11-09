7 قرارات تشهدها الأيام الأولى لبايدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (لن يكون هناك حظر لدخول الأجانب للولايات المتحدة الأمريكية، سيتم توطين الحالمين، إصلاح النظام القضائي، إنعاش الاقتصاد الأمريكي، العودة لاتفاقية باريس للمناخ، التعاون مجددا مع منظمة الصحة العالمية، ومواجهة كورونا بطريقة علمية بعيدا عن الاجتهادات).. هذه أبرز القرارات التي ينوي الرئيس المنتخب جو بايدن اتخاذها في أول 100 يوم من توليه سدة المسؤولية في أقوى دول العالم.

ملفات كبرى تنتظر الرئيس الجديد قبل أن يتسلم المسؤولية رسميا يوم 20 يناير المقبل، ومهام رئيسة وعمليات إصلاح شاملة، رصدتها شبكة (سي. إن. إن) وصحيفة نيويورك تايمز ووكالة (أسوشيتد برس)، وفقا لتصريحاته ووعوده التي أطلقها خلال جولته الانتخابية.

01 محاربة كورونا

بدأ جو بايدن بالفعل في وضع استراتيجية وطنية للمضي قدما في محاربة جائحة (كوفيد 19) من خلال سن قانون رئيس في الكونجرس لتمويل حملة اختبار وطنية ستكون نتائجها متاحة على الفور، وصناعة منتجات ومعدات طبية في الولايات المتحدة، وجعل وضع الكمامات إجباريا في المباني الفيدرالية وفي وسائط النقل بين الولايات، وتوفير لقاح مجاني للجميع في المستقبل.

وبدأ بالفعل في أخذ نصيحة كبير الأطباء، أنطوني فاوتشي، الذي يحظى باحترام كبير في خلية أزمة البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا.

02 العودة للصحة العالمية

يعتزم إلغاء إجراءات انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية التي أمر بها دونالد ترمب في يوليو الماضي، والاستناد إلى العلم والخبراء والابتعاد عن الاجتهادات، حيث قال قبل فوزه «إيصال كلمة خبرائنا حتى يحصل الجمهور على المعلومات التي يستحقها ويحتاجها».

03 إنعاش الاقتصاد

ينوي بايدن البدء في خطة مساعدات ضخمة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، حيث قدم خطة طموحة لإنعاش الإنتاج الأمريكي بعد أزمة فيروس كورونا بقيمة 700 مليار دولار، ولتمويلها ستزيد الضرائب على أغنى الأمريكيين والشركات الكبرى، ولا سيما من خلال مضاعفة الضرائب على الأرباح المحققة في الخارج.

وتعهد الديمقراطي بالاستثمار بكثافة في مجال الطاقة المتجددة، ويريد جو بايدن أيضا إعادة استثمار عائدات الضرائب في البرامج الاجتماعية والتعليم وتحديث البنى التحتية.

04 اتفاق باريس

وعد جو بايدن بإعادة الولايات المتحدة التي تواجه عددا متزايدا من الكوارث المناخية إلى اتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها دونالد ترمب عام 2017، وسيجمع قادة الدول الأكثر تلويثا في قمة المناخ، حيث ينوي إقناع هذه الدول بزيادة التزاماتها في سبيل المناخ.

وتبنى بايدن أيضا برنامجا طموحا حول المناخ، حيث تكون الطاقة النظيفة بنسبة 100% حجر الأساس وحياد الكربون في الولايات المتحدة بحلول عام 2050، كما وعد بإلغاء قرارات دونالد ترامب الذي ألغى أو خفف سلسلة كاملة من المعايير البيئية.

05 إصلاح القضاء

وعد بتعيين لجنة وطنية مكونة من أعضاء من كلا الحزبين والتي سيكون عليها اقتراح إصلاحات في غضون 180 يوما في النظام القضائي الذي أصبح، حسب قوله، (خارج نطاق السيطرة).

وقال «هذا لا يتعلق بزيادة عدد القضاة»، في وقت يشتبه برغبة الديمقراطيين بزيادة عدد القضاة الليبراليين في المحكمة العليا، التي يسيطر عليها حاليا التيار المحافظ.

ويريد التصويت (الفوري) على مشروع الإصلاح القضائي الذي يطور بشكل خاص بدائل للسجن، والتي ستقتصر على المدانين الأكثر عنفا، من أجل تقليل مخاطر العودة إلى الإجرام.

06 دخول الأجانب

وأكد أنه سيقوم في اليوم الأول لولايته بإلغاء مرسوم الهجرة الذي أصدره دونالد ترمب، والذي يحظر دخول مواطني عدة دول معظمهم من المسلمين، والذي يعتبره خصومه من إجراءات (الإسلاموفوبيا).

وأعلن أنه سيطلب من الكونغرس تمرير قانون ضد الجرائم العنصرية، وتعهد بمعالجة إجراءات احتجاز طالبي اللجوء و(فضيحة) فصل عائلات مهاجرين غير شرعيين على الحدود (الأمريكية - المكسيكية).

07 توطين الحالمين

يريد جو بايدن من الكونجرس الأمريكي أن يمرر سريعا قانونا سيضع خريطة طريق للمواطنة لـ11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة، ولما يقرب من 700 ألف شاب وصلوا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا وتطلق عليهم تسمية (الحالمون).