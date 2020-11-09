إسقاط المروحية الروسية في أرمينيا: أذربيجان تعترف وتعتذر

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باكو: اعترفت أذربيجان مساء الاثنين بأنها اسقطت من طريق الخطأ مروحية روسية قرب حدودها فوق أرمينيا، وقدمت اعتذارها عن هذا "الحادث المأسوي". وقالت الخارجية الاذربيجانية إن "الجانب الاذربيجاني يقدم اعتذاره الى الجانب الروسي إثر هذا الحادث المأسوي"، موضحة أن وحدة من الجيش اعتقدت أن هناك "استفزازات من الجانب الأرميني" في إطار النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ.

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