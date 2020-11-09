إسقاط مروحية عسكرية روسية في أرمينيا ومقتل اثنين من طاقمها

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يريفان: اعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مروحية عسكرية روسية تم إسقاطها الاثنين فوق ارمينيا في مكان غير بعيد من الحدود مع اذربيجان ما اسفر عن مقتل اثنين من افراد طاقمها.

وقالت الوزارة في بيان إن "مروحية من طراز مي-24 تعرضت لنيران ارضية مصدرها نظام دفاع جوي متنقل".

واضافت "قتل اثنان من افراد الطاقم وتم اجلاء ثالث بعد اصابته بجروح متوسطة الخطورة".

واصيبت الطائرة قرابة الساعة 18,30 (14,30 ت غ) فيما كانت تواكب قافلة من الآليات من قاعدة عسكرية روسية في أرمينيا، وفق المصدر نفسه.

وكانت المروحية تحلق قرب قرية ايراسخ الارمنية المجاورة لمنطقة ناخيتشيفان الاذربيجانية التي تتمتع بحكم ذاتي وتفصلها الاراضي الارمينية عن بقية اذربيجان.

واضافت الوزارة ان "قيادة القاعدة العسكرية الروسية 102 تحقق في الامر لتحديد مصدر النيران التي اطلقت على المروحية".

من جانبها، اعلنت الوزارة الارمينية للحالات الطارئة انها نشرت فرق اسعاف في المكان.

وتستمر المعارك منذ نهاية ايلول/سبتمبر بين الانفصاليين المدعومين من يريفان والقوات الاذربيجانية للسيطرة على اقليم ناغورني قره باغ.

ولم تتحدث موسكو ويريفان حتى الان عن صلة بين هذه المواجهات واسقاط المروحية.

وروسيا هي الحليفة العسكرية لارمينيا لكنها تقيم علاقات جيدة مع اذربيجان.

وسبق ان لمحت الى انها ستتدخل في النزاع في قره باغ اذا تجاوزت المعارك حدود المنطقة مع تكرار دعوتها الى وقف لاطلاق النار.