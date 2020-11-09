الصحة العالمية: فعالية 90 في المئة للقاح فايزر ضد كورونا "نبأ مشجع"

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جنيف: اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس أن إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتيك" أن لقاحهما ضد كوفيد-19 "فعّال بنسبة 90%"، هو "نبأ مشجع".

وكتب مدير المنظمة الأممية في تغريدة "نرحّب بالأنباء المشجّعة في مجال اللقاح الذي تطوّره شركتا فايزر وبيونتيك ونشيد بجميع العلماء والشركاء في العالم الذين يطوّرون أدوات جديدة آمنة وفعّالة للتغلب على كوفيد-19".

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