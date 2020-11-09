إطلاق قطب إعلامي في باكستان بعد توقيفه ستة أشهر

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اسلام اباد: أمرت المحكمة العليا الباكستانية الاثنين بإطلاق رئيس إحدى أكبر المجموعات الإعلامية المستقلة في باكستان بكفالة بعد توقيف استمر ستة أشهر وأثار استنكارا لدى المدافعين عن حرية الصحافة.

وعُرف شكيل الرحمن رئيس مجموعة "جنغ" التي تضم بعضا من أبرز الصحف الباكستانية وشبكة "جيو" التلفزيونية، بانتقاده رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والجيش الباكستاني النافذ.

وهو أوقف في مارس بعد اتهامه بالفساد على خلفية صفقة عقارية تعود إلى العام 1986، في اتهام نفاه محاموه الذين أكدوا أن هيئة مكافحة الفساد في البلاد استهدفته بسبب تحقيقات أجرتها مؤسساته الإعلامية بشأنها.

وأوضح مدير الأخبار في قناة "جيو" التلفزيونية رانا جواد لوكالة فرانس برس أن المحكمة قررت إطلاق سراح شكل الرحمن بكفالة، وهو سيستعيد حريته بعدما أوقف لأكثر من مئتي يوم.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة دعت المحكمة العليا الباكستانية الأسبوع الماضي إلى إطلاق شكيل الرحمن، واصفة الاتهامات المساقة ضده بأنها "مبهمة".

وتُصنف باكستان باستمرار بين البلدان الأخطر على الصحافيين، كما يُنظر منذ زمن بعيد إلى انتقاد الأجهزة الأمنية الشديدة النفوذ في البلاد على أنه "خط أحمر".

واشتكى صحافيون ومدوّنون من تزايد الضغوط عليهم، بما يشمل عمليات خطف واعتداءات جسدية وحتى جرائم قتل، لمنعهم من تجاوز هذه القيود.

وقد أوقفت السلطات مرات عدة في السنوات الأخيرة بث قناة "جيو نيوز" على خلفية انتقادها للحكومة والجيش.