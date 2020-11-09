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فلمنغتون: أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه يرى مؤشر "أمل" في إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتيك" التوصل إلى لقاح "فعّال بنسبة 90%" للوقاية من كوفيد-19، محذّراً من أن "المعركة" لا تزال طويلة.
وقال في بيان "أهنئ النساء والرجال اللامعين الذين ساهموا في تحقيق هذا الاختراق وفي إعطائنا سببا للشعور بالأمل". وأضاف "من المهم أيضاً في الوقت نفسه الإدراك أن انتهاء المعركة ضد كوفيد-19 سيستغرق أشهراً إضافية".
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كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: الإعلان بشأن اللقاح ضد كوفيد-19 يعطي "أملاً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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