زوجان فرنسيّان يعثران على رسالةٍ عسكريّة سقطت من حمامٍ زاجل قبل 110 أعوام

عثر زوجان فرنسيان على رسالة عسكرية باللغة الألمانية يعتقد أنها سقطت من حمام زاجل قبل 110 أعوام في منطقة ألزاس شرقي البلاد، وفق ما ذكرته "الأناضول".
وحسب تقرير أعدته قناة "بي أف أم" الفرنسية الإخبارية الأحد، فإن الرسالة كانت داخل كبسولة صغيرة وجرى تسليمها إلى متحف "Linge".
ويعتقد أن الرسالة العسكرية المكتوبة باللغة الألمانية تعود إلى عام 1910 وقد جرى تسليمها إلى المتحف في سبتمبر الماضي.
وقال مسؤولون في المتحف إن الكبسولة سقطت من حمام زاجل بمدينة الراين الأعلى، وإن هذا يعد إكتشافا إستثنائيا.
ويتوقع المسؤولون أن الرسالة نفسها أرسلت عبر 4 حمامات زاجل، وهي تتحدث عن مناورات ألمانية بالمنطقة.
ومن المقرر أن يتم عرض الكبسولة والرسالة في متحف "Linge".
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