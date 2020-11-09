بناء مصنع في البرازيل لإنتاج 100 مليون جرعة سنويا من لقاح سينوفاك الصيني

قال حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية إن الولاية بدأت بناء منشأة لإنتاج 100 مليون جرعة سنويًا من لقاح سينوفاك الصيني ضد فيروس كورونا،سيكون جاهزًا بحلول سبتمبر المقبل.
وأوضح حاكم الولاية خواو دوريا أن ساو باولو، ستستورد اللقاح قبل أنيصبح المصنع جاهزًا.
وأعلن أن الدفعة الأولى من 120 ألف لقاح مستورد من سينوفاك ستصل في 20 نوفمبر الحالي، وسيتلقى مركز بوتانتان للطب الحيوي في الولاية 6 ملايين جرعة بحلول نهاية العام.
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