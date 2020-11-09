وزارة الدفاع الروسية تؤكد إسقاط مروحية روسية في أرمينيا

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أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط طائرة مروحية روسية خلال تحليقها فوق أراضي أرمينيا.
وفي وقت سابق أعلن مصدر مطلع في حديث لوكالة "سبوتنيك أرمينيا"، أنه ربما تم إطلاق النيران على المروحية،من جانب ناخيتشيفان.
وجدير بالذكر أن ناخيتشيفان، هي جمهورية ذاتية الحكم في أذربيجان، ويأتي هذا الحادث مع احتدام القتال في قره باغ.
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