افتتاح أول بعثة دبلوماسية أجنبية في القرم

أعلن غيورغي مرادوف نائب رئيس وزراء جمهورية القرم الروسية، أن سفيرة نيكاراغوا لدى روسيا ألبا أسوسينا توريس، وصلت إلى القرم لحضور مراسم افتتاح ممثلية قنصلية لبلادها في شبه الجزيرة. ممثلية قنصلية لبلادها في شبه الجزيرة. وذكر مرادوف أنه سيتم افتتاح الممثلية في عاصمة الجمهورية مدينة سيمفيروبل. واعترفت نيكاراغوا بشبه الجزيرة جزء من روسيا عام 2014 وأصبح أوليغ بيلافينتسيف القنصل الفخري لنيكاراغوا في شبه الجزيرة. من جانبها، فرضت أوكرانيا "عقوبات اقتصادية صارمة" ضد نيكاراغوا، على خلفية تعيين قنصلها في القرم.

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