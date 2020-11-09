محادثات افتراضية بين كوريا الجنوبية والصين قبل قمة آسيان

أجرى عدد من كبار الدبلوماسيين من كوريا الجنوبية والصين محادثات عبر الفيديو، اليوم الاثنين، لمناقشة مؤتمرات القمة المقبلة التي ستعقدها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقضايا الثنائية الأخرى.
وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن مساعد وزيرة الخارجية "كيم جون" اجتمع مع نائب وزير الخارجية الصيني "لو تشاو هوي"، قبل قمة "الآسيان زائد ثلاثة" التي تشارك فيها اليابان أيضًا بالإضافة إلى بلديهما،وقمة شرق آسيا التي ستشارك فيها 18 دولة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا ونيوزيلندا والهند، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
الخميس المقبل وحتى الأحد.
وقررت فيتنام، الدولة المضيفة لـ"آسيان" هذا العام، إجراء مناقشات القمة عبر مؤتمرات الفيديو، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر عقد الاجتماعات من
وفي محادثات اليوم الاثنين، تبادل "كيم" و"لو" الآراء حول جدول أعمال القمة، واتفقا على أن الاجتماعات الافتراضية ستساعد رابطة "آسيان" وشركائها على مواصلة التعاون والتنسيق على الرغم من الوباء.
وقال كيم إن توسيع التعاون في مجال الصحة العامة والطب بين الدول المشاركة سيساعد في دفع الانتعاش الاقتصادي في المنطقة.
وبشأن العلاقات الثنائية، ناقش الجانبان الجهود المبذولة لتقوية التعاون في الاستجابة لكوفيد-19، ومواصلة تطوير العلاقة من خلال تعزيز المشاعر الودية والتواصل الوثيق على جميع المستويات، حسبما ذكرت الوزارة.
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