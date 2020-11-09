كندا تأمل في انتقال سلس للسلطة في الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، إن الحكومة فى بلاده تتطلع إلى علاقة متغيرة مع الولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن، معربًا عن أمله في إنتقال سلس للسلطة في الولايات المتحدة.
وقال شامبين لشبكة الإذاعة الكندية "سي بي سي": "يعد الاستقرار والقدرة على التنبؤ من العناصر الأساسية لبناء هذه العلاقات. لذا ، بالتأكيد نتطلع إلى القيام
وفي تصريحات لشبكة "سي تي في" الكندية، قال شامبين إن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن يعد أخبارًا جيدة لكندا، مضيفًا أنه يأمل في أن يكون هناك انتقال سلس للسلطة.
وأوضح شامبين عن فوز بايدن: "هذه أخبار جيدة وسنكون قادرين على العمل بشكل جيد للغاية مع الإدارة".
كان رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو ، قد قال إنه يتطلع إلى العمل مع بايدن لمواجهة بعض "أكبر تحديات العالم" ، بما في ذلك تغير المناخ ووباء كوفيد-19.
وأغلقت الأزمة الصحية العالمية الحدود بين كندا والولايات المتحدة أمام السفر غير الضروري منذ مارس الماضي، وسط دعوات من جانب الولايات المتحدة بإعادة فتحها.
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