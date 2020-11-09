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جو بايدن
أعلن جو بايدن المنتخب رئيساً للولايات المتحدة أنه شكل اليوم مجلسا استشاريا لمواجهة كورونا. وقال بايدن: “بعد التوصل للقاح ضد كورونا سنقوم بتوزيعه بشكل عادل”.
واعتبر أن لقاح كورونا يجب أن يحظى بموافقة الخبراء والعلماء. وأضاف: “ما زلنا نواجه شتاء صعبا بسبب كورونا وعلينا الاتحاد من أجل القضاء على الفيروس”.
وأكد أنه بالإمكان إنقاذ آلاف الأرواح بارتداء الكمامات”. وتابع بايدن: “نريد العودة إلى حياتنا الطبيعية”.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: يمكننا إنقاذ آلاف الأرواح بارتداء الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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