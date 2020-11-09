بايدن: يمكننا إنقاذ آلاف الأرواح بارتداء الكمامات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 07:21 مساءً - منذ دقيقتين

أعلن جو بايدن المنتخب رئيساً للولايات المتحدة أنه شكل اليوم مجلسا استشاريا لمواجهة كورونا. وقال بايدن: “بعد التوصل للقاح ضد كورونا سنقوم بتوزيعه بشكل عادل”.

واعتبر أن لقاح كورونا يجب أن يحظى بموافقة الخبراء والعلماء. وأضاف: “ما زلنا نواجه شتاء صعبا بسبب كورونا وعلينا الاتحاد من أجل القضاء على الفيروس”.

وأكد أنه بالإمكان إنقاذ آلاف الأرواح بارتداء الكمامات”. وتابع بايدن: “نريد العودة إلى حياتنا الطبيعية”.