الصحة العالمية: اللقاح ضد الفيروس قد يغير الوضع الوبائي بشكل كامل بحلول آذار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 07:21 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن “اللقاح ضد فيروس كورونا قد يغير الوضع الوبائي بشكل كامل بحلول أذار 2021”. واعتبرت أن “تجارب لقاح فايزر إيجابية جدا، ولقاح كورونا بحاجة لـ 4.5 مليار دولار إضافية ليجهز بحلول 2021”.

في سياق متصل، رحب كل من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن بإعلان شركة فايزر عن نجاح اللقاح الذي تعمل على تطويره ضد فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إن الإعلان الذي صدر اليوم الاثنين عن نجاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا أمر ممتاز. وأضاف بايدن إنه على الرغم من إعلان فايزر عن نجاح تجارب اللقاح فإنه لن يتوفر في الولايات المتحدة قبل أشهر عدة.

وتابع الرئيس المنتخب قائلا إن “إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا يعطينا الأمل لكن أمامنا طريق طويل”، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق شهورا قبل أن يكون هناك تطعيم على نطاق واسع في بلاده، بحسب رويترز.

من جهته، أشاد دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بـ”النبأ السار” المتعلق بإثبات فعالية اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية بنسبة 90 في المئة في الوقاية من عدوى كوفيد-19.

وكتب ترامب على تويتر، بعد دقائق من إعلان الشركتين عن الأمر: “البورصة تسجل ارتفاعا كبيرا، لقاح في الطريق قريبا. فعال بنسبة 90% حسب تقارير. نبأ سار!”.