لارام: يتعين على المسافرين المتوجهين إلى فرنسا الإدلاء إجباريا باختبار سلبي لكورونا

على خلفية القرار الفرنسي، أعلنت الخطوط الملكية المغربية، أن المسافرين على متنها نحو فرنسا مطالبون بالإدلاء باختبار الخلو من كورونا.

وقالت الشركة في بلاغ لها أصدرته اليوم الإثنين، إنه على المسافرين المتوجهين إلى فرنسا على متن رحلاتها، يتعين عليهم، ابتداء من بعد غد الأربعاء، الإدلاء إجباريا، عند عملية التسجيل، بشهادة تفيد الخضوع لاختبار سلبي للإصابة بكوفيد-19.

وأوضحت الشركة أن الاختبار يجب إجراؤه قبل مدة لا تتجاوز 72 ساعة، حسب تاريخ إصدار النتيجة، كما أن الأطفال دون سن الحادية عشر معفون من ذلك.

وينتظر أن يطبق هذا الشرط الجديد، على المواطنين القادمين إلى فرنسا من المغرب، سواء عبر المجال الجوي، أو البحري، حسب ما أعلنت عنه القنصلية العامة لفرنسا في الرباط.

يذكر أن فرنسا تخطت، نهاية الأسبوع الماضي، عتبة 40 ألف وفاة جراء كوفيد-19، وسط توقعات بأن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى زيادة الضغوط على المستشفيات، التي وصل عدد المرضى فيها في غرف العناية المركزة إلى 4,410 مقابل 3,721 في بداية الأسبوع، في ظل سعي الحكومة إلى تشديد الإجراءات لاحتواء الوضع.