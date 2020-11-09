العلمي يدافع عن كمامات 16 ريال: عرضت على خبراء الجيش الفرنسي وأكدوا جودتها

دافع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر، اليوم الاثنين، عن جودة الكمامات المدعومة، والتي يقدر سعرها بثمانين سنتيما.

وقال العلمي، أمام مجلس النواب، اليوم، إن الكمامات المدعومة عرضت على الخبراء الفرنسيين، خصوصا في الجيش الفرنسي، حيث فحصوها، أعطوها المطابقة، ووجدوا أن جودتها عالية.

وعن الدعم المخصص لهذه الكمامات، قال العلمي إنه عند إطلاقها، في البداية، حيث كان الدعم في البداية بخمسين سنتيما، ثم انخفض إلى 25 سنتيما، مؤكدا أنه عند تسجيل أي خرق في المعايير، فإن وزارته مستعدة للتدخل.

وعن أجهزة التنفس، وأسرة الإنعاش مغربية الصنع، قال الوزير نفسه إن هذه المنتوجات تم تقديمها، منذ أشهر، لوزارة الصحة، للترخيص لها، مضيفا “نتمنى أن تخرج إلى الوجود في الأسابيع المقبلة”.