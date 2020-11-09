سلطات القصر الكبير تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت السلطة المحلية بالقصر الكبير، اليوم الاثنين، عن منع التنقل بين الساعة العاشرة مساء إلى السادسة صباحا، لمدة 15 يوما، دون التوفر على رخصة مسلمة من السلطات مع مراعاة الحالات الخاصة وخدمات نقل البضائع، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وبحسب نص القرار، فإنه من الضروري التوفر على ورقة “التنقل الاستثنائية” التي تمنحها السلطة المحلية المختصة، للتنقل من وإلى القصر الكبير، باستثناء التنقلات ذات الطابع المهني، والملتزمين بتقديم وثيقة أمر القيام بمهمة.
وأضاف القرار، أنه سيتم إغلاق، أسواق القرب على الساعة الرابعة زوالا، والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والقيسريات على الساعة الثامنة مساء.
وأوضح نص القرار، أنه سيتم منع البث التلفزي للمقابلات الرياضية بالمقاهي والمطاعم والأماكن العمومية.
كما سيتم منع التجمعات التي لا تحترم قواعد التباعد الإجتماعي، والتي لا يحمل أصحابها الكمامات في الفضاءات العمومية والحدائق العامة، والمنتزهات.
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