“أمن طنجة يوقف شخصا للاشتباه في ترويجه للمخدرات في “أرض الدولة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة مساء أمس الأحد، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرة والكيف.

وبحسب ولاية أمن طنجة، فقد جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 46 عاما، بناء على معلومات توصلت بها عناصر الفرقة حول نشاطه الإجرامي في تعاطيه لترويج المخدرات بحي (أرض الدولة) بمنطقة بني مكادة، حيث تم توقيفه وإجراء تفتيش بدني عليه، إذ تم ضبط كمية من مخدر الشيرا في حوزته على شكل قطع معدة للترويج.

وأضاف البلاغ، أن الكمية المضبوطة بلغ وزنها الإجمالي، 09 كيلوغرام من مخدر الشيرا، و7 كيلوغرام من مسحوق الكيف، فضلا عن حجز مبلغ مالي يعتبر من عائدات الاتجار في هذه الممنوعات وميزانيين إلكترونيين.

وقد تم الاحتفاظ به رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.