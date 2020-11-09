تدخلات أنقرة في الصومال تكشف المستور حول مطامعها

الإثنين 9 نوفمبر 2020

أكد مراقبون أن إعلان أنقرة سدادها ديون الصومال يكشف رغبة تركية في إظهار السيطرة على الصومال وحكومته، وكأن وجود هذه الحكومة مرتبط بالحماية التركية.



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وفي سياق ترسيخ نفوذها في القرن الأفريقي وضمان منفذ على البحر الأحمر زادت أنقرة استثمارها في الملف العسكري الصومالي بإقامة قاعدة دائمة، فضلاً عن مراكز للتدريب.

وأجرى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، زيارة تفقدية إلى مركز التدريب العسكري التركي "تركسوم" في العاصمة مقديشو.