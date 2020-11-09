شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد بـ«أسعار الذهب» عقب الإعلان عن لقاح أمريكي مضاد لـ«كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

هبطت أسعار الذهب بشكل حاد أثناء تعاملات اليوم بعد أن قالت فايزر إن بيانات أولية من دراسة كبيرة أظهرت أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة تزيد على 90 % ، وهو ما دفع أوسواق الأسهم إلى صعود حاد وقوض جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن.

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وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من أربعة في المئة إلى 1872.39 دولار للأوقية (الأونصة) .وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3.7 بالمئة إلى 1878.90 دولار للاوقية بحسب رويترز.

وفي وقت سابق قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ السادس عشر من سبتمبر ِأيلول عند 1965.33 دولار للأوقية مدفوعة بضعف الدولار وسط آمال بمزيد من التحفيز في أعقاب فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة بأكثر من خمسة في المئة إلى 24.15 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين أكثر من ثلاثة في المئة إلى 855.13 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2452.71 دولار للأوقية.