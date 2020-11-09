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يعادل تدخين 25 سيجارة يوميا.. ضباب أصفر يغطي نيودلهي 

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جرى تصنيف تلوث الهواء في نيودلهي اليوم الاثنين، على أنه خطير لليوم الخامس على التوالي، فيما سجلت العاصمة الهندية عددا قياسيا من الإصابات بفيروس المستجد، مع إمكانية أن تتفاقم أوضاع الجائحة بسبب ارتفاع معدلات التلوث.

ويخيم ضباب أصفر باهت على دلهي منذ الخميس الماضي فيما تفاقم التلوث جراء حرق المخلفات الزراعية في المزارع المحيطة بالإضافة إلى سرعة الرياح غير المواتية.

وسجل مؤشر جودة الهواء التابع للمجلس المركزي لمراقبة التلوث مستويات خطيرة من التلوث تتراوح بين 450 و499 في مراكز المراقبة بالمدينة. ويبلغ أعلى مستوى على المقياس .500 ويزيد هذا المعدل بواقع عشرين مرة من الحد الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية آمنا، ويعادل تقريبا تدخين 25 سيجارة في اليوم.

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