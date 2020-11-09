شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة نجم الكرة الكاميروني "إيتو" من حادث سير والان نبدء بالتفاصيل

نجا أسطورة كرة القدم الكاميروني صامويل إيتو من حادث سير مروع أمس الأحد، وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن إيتو البالغ من العمر 39 عاما كان يسافر بين دوالا وبافوسام في الكاميرون عندما اصطدمت سيارته ذات الدفع الرباعي بحافلة.

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