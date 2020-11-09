حيوان المنك يحدث تغيرات وراثية على كورونا

لندن ـ وكالات: أفاد علماء بإمكانية حصول بعض التغييرات الوراثية في فيروس كورونا بعد انتقاله إلى حيوان المنك ومن ثم انتقاله مرة أخرى للبشر فيما قد تقوض مفعول أي لقاح قادم ضد كوفيد19. بحسب شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية. وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سميه سواميناذان: “نحن بحاجة للانتظار لنرى التطورات ولا أظن أن علينا التوصل إلى استنتاجات فيما إذا كانت هذه التحولات في الفيروس ستؤثر على فعالية اي لقاح قادم”.

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