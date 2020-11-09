الكمامات قادرة على منع 130 ألف حالة وفاة بكورونا

نيويورك ـ وكالات: كشفت دراسة أميركية حديثة أن ارتداء أقنعة الوجه بشكل كامل، قادر على منع 130 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد. وبحسب ما نشرته مجلة “نيجرال ميدسن”، ارتداء القناع بالصورة الصحيحة والتباعد الاجتماعي، هما أهم وسيلتين للوقاية من الفيروس التاجي حتى موعد اعتماد اللقاح. وأكملت الدراسة “الالتزام بارتداء القناع بشكل كامل يمكن أن يمنع الموجة الثانية من المرض، حتى مع وجود قيود عامة أقل صرامة”. وأوضحت الدراسة أن ارتداء 85% من الناس الأقنعة في الأماكن العامة، يمكنه إنقاذ حياة ما يقرب من 96 ألف شخص، بينما عدم الامتثال لارتداء القناع بالشكل الكامل من قبل 95% من الناس، قد يؤدي لوفاة أكثر من نصف مليون شخص. وقال 49% من الأميركيين، إنهم ملتزمون بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة بصفة دائمة، فيما أكد الباحثون أن 95% من الناس يرتدون الأقنعة في الولايات المتحدة.

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