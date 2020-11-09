(اللقاح الدافئ) لتحمل درجات الحرارة العالية

لندن ـ وكالات: يعمل علماء الهند بجد وجهد كبير لتخطي مشكلة التكلفة المرتفعة لتخزين اللقاحات، حيث تعتبر عمليات تخزينها من أعقد وأصعب العمليات التي تعيق عمليات التوزيع نظرا لما تتطلبه من بيئة ذات درجة حرارة معينة تقيها من التلف. حيث تخزن اللقاحات عادة في “سلسلة تبريد” بهدف علميات النقل والتخزين. وبحسب “بي بي سي” فإن الهند تعمل على إنتاج لقاح جديد قادر على تحمل درجات حرارة عالية، حيث أطلق عليه “اللقاح الدافئ”.

وأشار العلماء الهنود إلى أن اللقاح الجديد قادر على تحمل درجات عالية تصل إلى حوالي 100 درجة مئوية لمدة 90 دقيقة، ويمكن تخزينه في درجات حرارة تبلغ 37 درجة مئوية لمدة شهر، وهي ظروف مثالية جدا للعالم العربي والشرق الأوسط. وقال عالم الفيزياء الحيوية وبروفيسور في معهد العلوم الهندي راجهافان فراداراجان، “حصلنا على نتائج جيدة”، بعد تجربة اللقاح على الحيوانات، والآن في مرحلة انتظار التمويل للاختبار على البشر.

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