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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية : تجارب لقاح فايزر إيجابية جدا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن تجارب لقاح شركة الأدوية الأمريكية فايزر، ضد فيروس كورونا المستجد، إيجابية جدا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".
وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن لقاح "فايزر" قد يغير الوضع الوبائى لفيروس كورونا بحلول مارس 2021.
وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية، فى وقت سابق اليوم الإثنين، أن لقاحها ضد كورونا فعّال بنسبة 90% وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب.
وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذى لشركة فايزر، إنه بحلول نهاية العام، تقدر الشركة أنها تستطيع تزويد الولايات المتحدة بـ 40 مليون جرعة من لقاح كورونا، كما أنها اتفقت معها لإطلاق اللقاح بحلول مارس 2021، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وتجرى الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى، حول صفقات مماثلة.
ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا فى جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.
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