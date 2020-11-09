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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مراقبون: هناك رغبة تركية في إظهار السيطرة على الصومال وحكومته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد مراقبون أن إعلان أنقرة سدادها ديون الصومال يكشف رغبة تركية في إظهار السيطرة على الصومال وحكومته، وكأن وجود هذه الحكومة مرتبط بالحماية التركية.
وفي سياق ترسيخ نفوذها في القرن الأفريقي وضمان منفذ على البحر الأحمر زادت أنقرة استثمارها في الملف العسكري الصومالي بإقامة قاعدة دائمة، فضلاً عن مراكز للتدريب.
وأجرى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، زيارة تفقدية إلى مركز التدريب العسكري التركي "تركسوم" في العاصمة مقديشو.
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