شكرا لقرائتكم خبر بوتين لن يهنئ بايدن إلا بعد النتائج الرسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أمس أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حتى يتم نشر النتائج الرسمية.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول «نعتبر أن من الصواب الانتظار لحين إعلان النتائج الرسمية للانتخابات».

وعلى النقيض من هذا الموقف، كان بوتين أحد أوائل قادة العالم في تهنئة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب بعد فوزه بانتخابات عام 2016.

وكان بوتين بعث برسالة إلى ترمب بعد يوم واحد من الانتخابات، في 9 نوفمبر 2016، قال فيها «أتمنى للسيد ترمب النجاح في عمله المهم كرئيس دولة»، وفقا للبيان الذي أصدره الكرملين في ذلك الوقت.

وكان ترمب أعرب عن إعجابه ببوتين خلال حملته لانتخابات 2016، وقال إنه سيعمل على تحسين العلاقات مع روسيا.

أما بايدن فيتخذ موقفا أكثر تشددا تجاه روسيا، بما في ذلك تكرار المزاعم بأن روسيا تدخلت في السباق الرئاسي لعام 2016، والذي انتهى بانتخاب ترمب.