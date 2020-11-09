برلسكوني: الغطرسة وراء سقوط ترمب

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وأضاف السياسي المحافظ أيضا أن نية الرئيس المنتخب جو بايدن المعلنة «أن يكون رئيسا لكل الأمريكيين» يمكن أن «تكون جيدة أيضا لنا جميعا».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني إن دونالد ترمب خسر الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكونه عدوانيا ومتغطرسا للغاية. وقال برلسكوني «84 عاما» لتلفزيون راي الإيطالي العام «أعتقد أنه عانى أيضا في هذه الانتخابات بسبب سلوكه، فهو عدواني جدا في كثير من الأحيان، ومتغطرس جدا في كثير من الأحيان».وأضاف السياسي المحافظ أيضا أن نية الرئيس المنتخب جو بايدن المعلنة «أن يكون رئيسا لكل الأمريكيين» يمكن أن «تكون جيدة أيضا لنا جميعا».

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