جراح يقود فريق بايدن لمواجهة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه سيشكل مجموعة عمل من 12 عضوا لوضع تصور للتعامل بفعالية مع فيروس كورونا، في أول خطوة نحو الوفاء بأكبر وعود حملته الانتخابية المتمثل في الاستجابة بشكل فعال للجائحة التي أصابت الملايين وأضرت بالاقتصاد الأمريكي.
وذكر بايدن «لن أدخر جهدا أو أي التزام لتحقيق نجاح ملحوظ بشأن هذه الجائحة»، وأشار إلى أن جهود الاستجابة للجائحة ستبنى على العلم.وسيقود مجموعة المهام الخاصة، الجراح العام السابق فيفيك مورثي، ومفوض إدارة الغذاء والدواء السابق ديفيد كيسلر، بحسب ما نقلته بلومبيرج عن مديرة حملة بايدن، كيت بيدنجفيلد.
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