دبي تستقبل أول وفد سياحي من اسرائيل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دبي



هبطت في مطار دبي الدولي، أول طائرة تقل سياحاً صهاينة، في أحدث تطور لاتفاق الخيانة الذي تم التوقيع عليه بين تل أبيب وأبوظبي في سبتمبر الماضي.

وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فإن بعض رجال الأعمال الصهاينة كانوا على متن الطائرة وصلت إلى دبي ليل أمس.

في سياق متصل، انطلقت مساء أمس بعثة اسرائيلية لرؤساء منظمات قطاع الأعمال والصناعة والاستثمار الى مدينة دبي، بهدف تعميق استثمارات كيان العدو في الإمارات.

إلى ذلك، تجرى اتصالات بين الإمارات وكيان العدو في سياق الترتيبات الأمنية قبل زيارة رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو الى أبوظبي خلال الأسابيع القادمة، بعد دعوة تلقاها من محمد بن زايد.