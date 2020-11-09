بايدن يستعدّ للإنتقال إلى البيت الأبيض ورئيسة إدارة الخدمات ترفض التوقيع على خطابٍ يسمح لفريقه بالعمل رسميًّا

باشر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن أمس الأحد، إستعداداته لإنتقاله إلى البيت الأبيض مع تحديد أولويتين رئيسيتين هما مكافحة وباء كوفيد-19 وإعادة توحيد بلاده المنقسمة.

وأعلن بايدن تشكيل خلية أزمة خاصة بفيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بأكثر من 237 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وستضم هذه الخلية علماء وخبراء وستكون مكلفة بوضع "خطة تدخل حيز التنفيذ إعتبارا من 20 جانفي 2021"، يوم تنصيبه.

من جهته، رفض دونالد ترامب الإقرار بهزيمته، مدعيا حصول "تزوير" إنتخابي دون تقديم أدلة، واعدا بإتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية.

ورفضت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، إميلي مورفي التوقيع على خطاب يسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن ببدء عمله رسميا هذا الأسبوع.

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وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، يعتبر التوقيع على مثل هذا الخطاب بمثابة الإعلان الرسمي من قبل الحكومة الفيدرالية، وليس من وسائل الإعلام عن الفائز في السباق الرئاسي.

وفي وقت سابق، قالت متحدثة بإسم إدارة الخدمات العامة في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "لم يتم التأكد بعد (من فوز بايدن)، وستستمر رئيسة الإدارة في إحترام جميع المتطلبات الناجمة عن القانون والوفاء بها".

وإنتقد الديمقراطيون من جهتهم، موقف مورفي الذي قد يؤخر عملية إنتقال السلطة.

سبوتنيك

فرانس 24 / أف ب