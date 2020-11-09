المعارضة التركية: أردوغان يدير البلاد وكأنها شركة عائلية

قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا اليوم الإثنين، إن استقالة وزير المالية بيرات البيرق من خلال بيان على موقع إنستجرام خطوة غير مسبوقة وترقى إلى "أزمة دولة"، وانتقد أيضا الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي.

تأتي استقالة البيرق، التي عزاها لأسباب

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صحية، بعد يوم من تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، والد زوجته، لوزير المالية السابق ناجي إقبال محافظا للبنك المركزي بدلا من مراد أويسال.



ولم يتم إعلان أسباب وراء هذه الخطوة،

إلا أن مسئولين عزوا ذلك إلى تراجع الليرة التركية.



وفي مؤتمر صحفي في أنقرة، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو إن أردوغان يدير البلاد وكأنها "شركة عائلة"، مضيفا أن البنك المركزي فقد استقلاليته.



وأضاف أن من المخزي أيضا أن وسائل الإعلام التركية الرئيسية لم تشر إلى الاستقالة لفترة تقارب 24 ساعة.