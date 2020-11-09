نشر كتاب جو بايدن عن ابنه المتوفى باللغة الألمانية

من المقرر نشر كتاب باللغة الألمانية للفائز في الانتخابات جو بايدن 77 عاما عن ابنه الذي وافته المنية جراء إصابته بالسرطان، عقب فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يُطرح الكتاب في الأسواق في 25 نوفمبر الجاري، بحسب بيانات دار النشر "سي إتش بيك" اليوم

الاثنين في ميونخ.

Advertisements

والكتاب سيرة ذاتية للرئيس الأمريكي المنتخب بعنوان "اوعدني. الأمل على حافة الهاوية"، والذي يدور حول مرض السرطان ووفاة ابنه الأكبر بو بايدن. وتوفى المدعي العام لولاية ديلاوير والسياسي الطموح في الحزب الديمقراطي عام 2015 بسبب ورم

في المخ. وكان جو بايدن نائب رئيس باراك أوباما في ذلك الوقت.

وبحسب بيانات دار النشر الألمانية، فإن النسخة الأصلية من الكتاب احتلت المرتبة الأولى في قائمة أفضل الكتب مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار أسابيع. وكتبت دار النشر في بيان اليوم أنه "كتاب لسياسي، لكنه أكثر كتاب لأب وجد وصديق وزوج... إنها قصة معاناة عائلة، ولكنها أيضا قصة أمل وتفاؤل.3019*2