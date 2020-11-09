مبادرة التصدي للإرهاب على طاولة المباحثات الألمانية الفرنسية

يبحث غدا، الثلاثاء، زعماء أوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية، سيبحثون مبادرة للتصدي لما سموه "التطرف الإسلامي"، وذلك بعد تعرض النمسا وفرنسا لهجمات دامية في الأسابيع الماضية وصفها زعماء البلدين بأنها أعمال "إرهابية"، وفقًا

لموقع روسيا اليوم.

ولفتت الوكالة إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تشارك في مكالمة هاتفية مع قادة أوروبيين آخرين لبحث مبادرة للتصدي "للتطرف الإسلامي" غدا الثلاثاء،

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وفق ما قاله اثنان من المشاركين في مكالمة مع قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل.

وذكر المصدران أن من بين المشاركين في المكالمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.