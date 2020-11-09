بريطانيا: تعزيز جيش البلاد بـ 30 ألف جندي آلي

تتجه هيئة أركان القوات البريطانية ، إلى تعزيز جيش البلاد بـ 30 ألف جندي آلي، في غضون السنوات الـ 10 المقبلة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ويعادل هذا العدد ما يقارب ربع القوات المسلحة البريطانية المتكونة من نحو 120
يجد الجيش البريطاني صعوبة في رفع عدد قواته إلى نحو 82 ألف جندي، وفق ما تم التخطيط له، لذلك يبقى العدد الحالي بحدود قرابة 74 ألفا حسب "ذي غارديان". وأمام هذا النقص في الموارد البشرية العسكرية، تتجه السلطات البريطانية إلى تعويضه بالتكنولوجيا.
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