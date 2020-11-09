غدا.. بوتين يترأس جلسة لقادة منظمة شنغهاي للتعاون عبر الفيديو

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الثلاثاء جلسة عبر الفيديو لمجلس قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، حيث سيتم اعتماد إعلان موسكو.
وأوضح بيان للمكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، أنه من المقرر مناقشة الوضع الراهن وآفاق تطوير التفاعل داخل منظمة شنغهاي للتعاون وتبادل وجهات النظر حول قضاياالساعة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
أن القادة سيناقشون خلال الاجتماع العواقب السياسية والاجتماعية والاقتصادية العالمية لوباء فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أنه عقب الجلسة سيتم اعتماد إعلان موسكو وعدد من الوثائق الأخرى، موضحا أن القمة المقبلة ستختتم رئاسة روسيا لمنظمة شنغهاي للتعاون، والتي امتدت للفترة 2019 - 2020، لافتا إلى
وتضم منظمة شنغهاي للتعاون، التي تأسست في عام 2011، كلا من (الهند وكازاخستان وقرغيزيا والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان)، كما تضم عددا من الدول بصفة مراقب، هي: (أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا)، وذلك بجانت (أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا) كدول شريكة في الحوار مع هذه المنظمة.
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