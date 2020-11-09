مفوضية الاتحاد الأوروبي: استمرار المفاوضات التجارية مع بريطانيا طوال الأسبوع

قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه من المرجح أن تستمر المفاوضات التجارية مع بريطانيا طوال الأسبوع، مؤكدة أن المفاوضات التجارية مع بريطانيا، "لا تعتمد على من

هو رئيس الولايات المتحدة"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأشارت المفوضية إلى أنها "سننتظر الرئيس الأمريكي الجديد لتولي منصبه، قبل التعليق

على التعاون مع الولايات المتحدة".

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني في وقت سابق من اليوم، إن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قد يؤثر على محادثات التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.