منظمة الأمن والتعاون الأوروبي : نبحث عن سبل دعم حرية الاعتقاد وحماية حقوق الإنسان

بدأت اليوم الاثنين أعمال مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 2020 بمشاركة 300 شخصية دولية من الحكومات والمجتمع المدني والطوائف الدينية، وذلك عبر الإنترنت، تحت قيادة ألبانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة؛ حيث يتم بحث سبل دعم حرية الاعتقاد وحماية حقوق الإنسان.



وذكر بيان للمنظمة الأوروبية أنه نظرًا لأن حرية الدين أو المعتقد تتعرض لضغوط متزايدة فإن الحاجة إلى الاستفادة الكاملة من الفرص التي توفرها التقنيات الرقمية وفي نفس الوقت تقليل المخاطر التي

تشكلها أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.



ونقل البيان عن إينيد ميلو رئيس فريق عمل رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي قوله: "إننا نواجه تهديدات خطيرة للسلام والأمن في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، حيث يتم استهداف الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية أو لمجرد أسلوب حياتهم".

Advertisements



ونوه البيان إلى أن المؤتمر بحث دور المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساعدة في

بناء مجتمعات أكثر تسامحًا، حيث تم التركيز بشكل خاص في الاجتماع على التحديات الناجمة عن الانتشار الخبيث للكراهية عبر المنصات الرقمية وأيضًا فرص التطور التكنولوجي السريع في خلق ثقافة الاحترام المتبادل وكسر التفاوتات والحواجز التي وقفت في طريق المجتمعات الدينية في الماضي.



وأضاف: "لا نربط غالبًا حرية الدين أو المعتقد بالعالم الرقمي، ولكن في الواقع توفر الرقمنة العديد من الفرص؛ لا سيما خلال الظروف الصعبة التي يسببها الوباء عندما لا تتمكن التجمعات من الاجتماع شخصيًا".



وشدد البيان على الحاجة إلى مزيد من الجهود لمكافحة استخدام الأدوات الرقمية كمنصة للتعصب والكراهية ضد الأشخاص لمجرد دينهم أو معتقدهم".