تونس: إنقاذ 28 مهاجرا غير نظامي في جزر كركنه

أعلنت تونس عن إنقاذ 28 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 7 نساء ورضيع، بعدما تعطل قاربهم بالقرب من جزر كركنه في المياه الإقليمية التونسية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وكان القارب، المقل لـ 25 مهاجرا قادمين من إفريقيا جنوب الصحراء و3 تونسيين تتراوح أعمارهم بين 9أشهر و33 عاما، قد انطلق من شواطئ منطقة سيدي منصور بصفاقص التونسية قاصدا سواحل جنوب أوروبا، حسب بيان لوزارة الدفاع التونسية.
وتتوجه "قوارب الموت" هذه غالبا، عندما تنطلق من السواحل التونسية والليبية، إلى الجزر والبلداتالساحلية الإيطالية في حال نجاح مغامرة عبور البحر الأبيض المتوسط. ويواصل المهاجرون عادة رحلتهم لاحقا إلى دول أوروبية تتوفر فيها فرص أكبر للعمل والاستقرار.
وأكدت وزارة الداخلية التونسية أن 8581 شخصا، من بينهم 2104 أجنبيا، تمت إغاثتهم وهم يحاولون العبور إلى أوروبا بحرا بطرق غير نظامية انطلاقا من تونس منذ بداية العام 2020 إلى منتصف شهر سبتمبر الماضي.
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