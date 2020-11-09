لقاح كورونا يوّحد ترامب وبايدن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 05:19 مساءً - منذ 6 دقائق

لقيّ لقاح فيروس كورونا الذي أعلنت عنه شركة فايرز الأمريكية إشادة من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن .

وأشاد دونالد ترامب، الإثنين، بـ“نبأ سار“ بشأن إثبات فعالية لقاح طورته شركتا ”فايزر“ الأمريكية، و“بيونتيك“ الألمانية، بنسبة 90% في الوقاية من عدوى كوفيد-19.

وكتب ترامب على تويتر بعد دقائق من إعلان الشركتين عن الأمر، ”البورصة تسجّل ارتفاعاً كبيرا، لقاح في الطريق قريبًا. فعال بنسبة 90٪ حسب تقارير. نبأ سار!“، وذلك بعد أيام من خسارته الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الديموقراطي جو بايدن.

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وأرجع محللون هزيمة الرئيس الجمهوري جزئيًا إلى تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا المستجدّ، خصوصاً مع انتشار الوباء في كافة أنحاء الولايات المتحدة في الآونة الاخيرة.

وفي السياق ذاته، وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الإثنين الأنباء عن لقاح شركة فايزر التجريبي المضاد لكوفيد-19 بأنها ممتازة، لكنه نبه إلى أن توفير اللقاح على نطاق واسع لن يتم إلا بعد عدة أشهر لذا فإن الأمريكيين بحاجة إلى الاستمرار في وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقال بايدن في بيان: ”نبأ اليوم رائع، لكنه لا يغير هذه الحقيقة… إعلان اليوم يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي“.